John Wick 4, brutte notizie per i fan di Keanu Reeves: il film rinviato di un anno

Chad Stahelski era stato già molto pessimista sul rispetto delle scadenze di John Wick 4, preannunciando un quasi sicuro rinvio che adesso è stato purtroppo ufficializzata da Lionsgate, che insieme al nuovo capitolo della saga action con Keanu Reeves ha stravolto gran parte del suo calendario uscite.

Si parte comunque da John Wick 4, decisamente il titolo più importante. Il film sarebbe dovuto uscire nelle sale americane il 21 maggio 2021, ma a causa della Pandemia di Coronavirus e ai ritardi accumulati dalla produzione di Matrix 4, dove Reeves tornerà nei panni di Neo, il quarto capitolo della serie cinematografica diretta da Chad Stahelski è stato posticipato di poco oltre un anno, per l'esattezza al 27 maggio 2022.



Lionsgate ha anche deciso di rinviare il nuovo film di Saw con Chris Rock e Samuel L. Jackson, Spiral - L'Eredità di Saw, spostandolo dal 14 maggio 2020 di oltre un anno, al 21 maggio 2021, la finestra lasciata libera da John Wick 4. Nel 2020 arriveranno adesso Voyagers di Neil Burger con protagonisti Colin Farrell, Tye Sheridan, Lily-Rose Depp e Fionn Whitehead (25 novembre 2020).



The Asset con Michael Keaton e Maggie Q uscirà il 23 aprile 2021 mentre The Hitman's Wife's Bodyguard approderà nelle sale il 20 agosto 2021.