John Wick 4, Bill Skarsgard parla del suo ruolo: 'Il mio è un personaggio divertente'

Mentre proseguono le riprese dell'attesissimo John Wick 4 di Chad Stahelski, quarto capitolo del franchise action con protagonista Keanu Reeves, in una recente intervista con Collider la star Bill Skarsgard ha avuto modo di parlare un po' del suo personaggio, tra le new entry della saga cinematografica.

Ha spiegato l'attore:



"Penso che questo nuovo film sia molto divertente. Sono sempre stato fan di questo genere di film d'azione esagerati. Chad mi ha contattato e poi l'ho incontrato un paio di volte e mi è piaciuto subito. Il mio è stato un ruolo divertente. Non entrerò nei dettagli del mio personaggio, ma è un ruolo davvero divertente, ecco. Qualcosa di sicuramente diverso. Ho sempre cercato di essere il più versatile possibile".



John Wick 4 sarà "un film giramondo" che seguirà dunque le orme del secondo e terzo capitolo della serie.

Il quarto film diretto da Chad Stahelski si muoverà soprattutto tra Parigi e Berlino, che sono anche i luoghi in cui si svolgeranno la maggior parte delle riprese oltre a New York City. La storia di John Wick interpretato da Keanu Reeves raggiungerà però anche il Giappone, alla scoperta del sottobosco criminale del lontano oriente. E sia Parigi che Berlino che Tokyo influenzeranno non poco la storia.



La produzione di John Wick 4 dovrebbe iniziare il prossimo giugno ma la pre-produzione del film è già cominciata a Berlino. E come sappiamo già, il quinto capitolo non verrà girato più back-to-back, in contemporanea, con il quarto. Al momento è tutto ciò che sappiamo, mentre Keanu Reeves continua il suo allenamento per tornare nei panni di uno dei più letali assassini mai apparsi sul grande schermo.



L'uscita di John Wick 4 è attualmente prevista nelle sale cinematografiche americane per il 27 maggio 2022.