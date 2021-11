John Wick 4, un attore del cast ringrazia Halle Berry: 'Sono qui per merito suo'

Nel corso di una recente intervista concessa all'Hollywood Reporter, Shamier Anderson ha voluto ringraziare pubblicamente Halley Berry per essere entrato a far parte del cast di John Wick 4, il prossimo capitolo del franchise action con Keanu Reeves protagonista. Alla regia ritroveremo Chad Stahelski mentre Berry non dovrebbe tornare nel cast.

Anderson, impegnato nella promozione di Bruised, ha spiegato che se è entrato a far parte del cast di John Wick 4 è merito di Halle Berry, che in John Wick 3 - Parabellum aveva il ruolo di Sofia: "Ho avuto la parte e ho terminato le riprese una settimana fa. Sono in John Wick con Keanu Reeves! Devo ringraziare Halle Berry per avermi dato l'opportunità che ha poi portato a tutto questo". Anderson è co-protagonista della pellicola Bruised, che si dà il caso sia l'esordio alla regia di Halle Berry. Negli Stati Uniti il film è uscito il 17 novembre prima di approdare su Netflix pochi giorni fa.

Prossimamente Anderson sarà anche nel cast di The Marvels, sequel di Captain Marvel con Brie Larson alla cui regia troviamo Nia DaCosta.

Nel frattempo è stato rivelato il titolo ufficiale di John Wick 4; a quanto pare John Wick 4 sarà intitolato ufficialmente Hagakure: dopo la parola latina presa in prestito per l'episodio precedente - 'Parabellum', letteralmente 'preparati alla guerra' - il termine 'Hagakure' viene dal giapponese e fa riferimento ad una raccolta di testi, realizzata dal filosofo buddista Yamamoto Tsunetomo, che funge da guida spirituale e pratica per i guerrieri giapponesi, specialmente i ronin, i samurai senza padrone. Insomma, un termine che può essere facilmente accostabile a John Wick.

Ricordiamo che il capitolo 3 si concludeva (spoiler?) con la nuova alleanza tra il personaggio di Keanu Reeves e il 'Bowery King' di Laurence Fishburne. Cosa pensate che succederà nel prossimo episodio? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.