John Wick 4 e 5, perché non sono stati girati back to back? 'Troppa fatica!'

Dopo aver condiviso con voi la data di uscita di John Wick 4 in Italia, vi riportiamo le dichiarazioni del regista della saga Chad Stahelski sullo status della produzione dei nuovi capitoli del franchise.

Mentre le riprese del primo spin off Ballerina con Ana de Armas sono attualmente in corso, infatti, Stahelski ha parlato dei piani per John Wick 4 e John Wick 5 e di come, contrariamente a quanto decisio inizialmente con Lionsgate, alla fine i due nuovi capitoli non siano stati girati back-to-back, vale a dire contemporaneamente, nel gergo hollywoodiano.

In un'intervista con Total Film, Stahelski ha rivelato: "Non mi sentivo pronto ad affrontare il capitolo 4 e il capitolo 5 insieme". A quanto pare infatti il piano di lavorazione avrebbe richiesto ben 200 giorni di riprese, che secondo il regista sarebbero stati estenuanti sia per il cast che per la troupe. Nonostante ciò, Stahelski ha conferma che John Wick 5 è ancora in programma. "Keanu la chiama la febbre di John Wick: se non fai un nuovo John Wick entro due anni dal precedente, dopo un po' iniziano a pruderti le mani e senti il bisogno di tornare in azione!".

John Wick 4 uscirà il 23 marzo 2023 in Italia, per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di John Wick 4.