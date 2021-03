John Wick 4 e 5 non saranno scritti da Derek Kolstad: ecco perché

In una recente intervista rilasciata ai microfoni di Collider in occasione della promozione del suo Io sono nessuno con Bob Odenkirk, lo sceneggiatore Derek Kolstad ha avuto modo di parlare anche di John Wick, personaggio da lui creato, rivelando purtroppo di non essere coinvolto negli annunciati capitoli 4 e 5.

Ha infatti spiegato Kolstad:



"La verità è che non sono minimamente coinvolto con John Wick 4 e 5. A un certo punto dello sviluppo della tua creazione, questa si laurea, si forma completamente ed è pronta a proseguire senza di te, e le auguri ogni bene. Mi sento ancora con Chad [Stahelski, il regista n.d.r], sono vicino a David [Leitch] ma non so cosa succederà, anche se sono entusiasta di vedere cosa porteranno al cinema. Comunque no, non è stata una mia decisione. Quando pensi alla parte contrattuale di questi progetti, per il terzo film ho condiviso di crediti con altre persone, quindi per loro non c'era bisogno di tornare da me, e così hanno fatto".



Sappiamo che dopo John Wick 4 uscirà anche l'annunciato John Wick 5, forse capitolo conclusivo della saga, e in merito allo sviluppo dei progetti, il regista Chad Stahelski ha precedentemente dichiarato:



"Il nostro modo d'approcciarci è 'sì, abbiamo delle idee specifiche, ma non è che stiamo lavorando con due set di sceneggiatori a due film contemporaneamente'. Finiremo di scrivere un capitolo 4 davvero buono. Se sarà abbastanza solido da continuare, allora io e Keanu procederemo anche oltre. Questo non significa che non stiamo scrivendo un cinque o non lo stiamo pianificando , ma vogliamo solo assicurarci di avere prima una storia solida da cui continuare".



E ha inoltre concluso: "La cosa peggiore che si possa fare è smazzare le idee, del tipo 'ho cinque idee: due le metto nel capitolo 4 e tre nel 5". No. Non voglio provare a fare due film. Voglio avere idee solide per uno. Quindi stiamo riempiendo John Wick 4 con tutto quello che attualmente abbiamo. Se rimarrà qualcosa sul tavolo allora lo porteremo in John Wick 5".



