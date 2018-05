John Wick 3: svelato il nuovo titolo di lavorazione del terzo capitolo!

John Wick: Chapter 3 ha un nuovo working title che rimanda immediatamente all'idea che assassino dovrà prepararsi ad affrontare un sacco di imprevisti, nella guerra che si sta per scatenare contro di lui.

Il report di Omega Underground ci spiega che John Wick: Chapter 3 ha un nuovo titolo di lavorazione, che è “Parabellum,” e che dunque indica, al contrario del precedente working title (Alpha Dog), che l'assassino deve davvero prepararsi per la guerra!

Ecco infatti cosa recita la sinossi ufficiale del film: "John Wick (Keanu Reeves) è in fuga per due ragioni ... è ricercato a livello globale (ha una taglia sulla testa da 14 milioni di dollari), e ha infranto una regola fondamentale: ha ucciso nei territori dell'Hotel Continental. La vittima era un membro del l'High Table che ha ordinato il contratto aperto. John avrebbe dovuto essere già stato giustiziato, se non fosse per il fatto che il manager della Continental, Winston, gli ha concesso un periodo di grazia di un'ora prima di essere "Excommunicado" - l'iscrizione è stata revocata, lui è stato bandito da tutti i servizi e separato dagli altri membri. John usa l'industria dei servizi per rimanere in vita mentre combatte e uccide per cercare di scappare da New York City. "

Siete curiosi di vedere questo capitolo finale sul killer che ama i cani?