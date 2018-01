John Wick 3, rivelata la data di inizio produzione e i ritorni nel cast del terzo capitolo

Mentre la serie Tv spin-off The Continental ha ottenuto il via libera in casa, torniamo oggi a parlare dell'attesissimo, terzo capitolo della serie con protagonistanei panni dell'assassino del titolo e diretto ancora una volta da

Secondo quanto riportato dal sito The Hashtaf Show, infatti, avrebbe ottenuto adesso una data per l'inizio delle riprese e conferme nel cast. Innanzitutto, così, la produzione comincerà il prossimo 1° marzo a New York City, con ulteriori location per le riprese che dovrebbero comprendere Russia e Spagna. Il film riprenderà esattamente dal finale del precedente, nel quale Wick affermava l'arrivo di tutto il mondo malavitoso suburbano del mondo.



In aggiunta verrebbe confermato il ritorno nel cast di Laurence Fishburne nei panni del Bowery King, affiancato anche da Common e Ruby Rose nei rispettivi ruoli di Cassian e Ares, già introdotti anche loro nel secondo film della saga. Ci saranno però nuovi volti, come ad esempio il villain di turno interpretato da Hyroiuki Sanada (The Wolverine, Lost). Il personaggio di Sanada sarà a capo di un sindacato criminale Giapponese, presumibilmente con un conto da regolare proprio con Wick. Per Reeves e Sanada si tratterà dunque di una reunion, dato che i due avevano già recitato insieme in 47 Ronin nel 2013. La produzione starebbe inoltre cercando una donna tra i 20 e i 40 anni per un ruolo da co-protagonista femminile, e mentre Reeves vorrebbe Tilda Swinton nel film, molte voci affermerebbero che non sarebbe questo il ruolo cucito per lei.



John Wick 3 non ha ancora una data d'uscita ufficiale, anche se la release dovrebbe essere prevista nel corso del 2019.