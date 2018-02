John Wick 3: le riprese del terzo capitolo inizieranno ad aprile

continuerà le avventure dell'indistruttibile killer interpretato da. Le riprese del film inizieranno il 26 aprile. Il secondo capitolo,, è stato un successo nel 2017 per LionsGate, arrivando ad incassare 92 milioni di dollari solo in ambito nazionale. Il registatorna per il terzo capitolo.

Il primo film del franchise, John Wick, è uscito nelle sale nel 2014 e si è subito rivelato un cult per gli appassionati del genere. I film vedono come protagonista Keanu Reeves nei panni di John Wick, un sicario in pensione che scatena una follia omicida dopo che dei gangster russi uccidono il suo cane e distruggono la sua auto (entrambi ricordi della moglie defunta). John Wick 2 ha alzato la posta in gioco e il film termina con un cliffhanger in quanto Wick scompare per fuggire a chi lo vuole morto. LionsGate ha annunciato il terzo film lo scorso anno, con John Wick che tornerà al centro della trama.

Omega Underground ora riferisce che il terzo episodio della saga di John Wick vedrà l'inizio delle riprese per il 26 aprile. Questa data differisce leggermente da quella riportata in precedenza. Il film verrà girato tra New York e Montreal, con possibili riprese aggiuntive in Russia e in Spagna. Keanu Reeves ha già detto di voler girare anche a Tokyo e Gerusalemme.

Notizie di qualche tempo fa davano per certo il ritorno nel cast di Laurence Fishburne, Ruby Rose, Common e Ian McShane. Secondo quanto riferito l'attore di Westworld, Hiroyuki Sanada, sarà il villain principale. La trama rimane al momento per lo più nebulosa ma Chad Stahelski promette che il film esplorerà maggiormente i segreti di John Wick. Nei primi due film Wick sembra una forza della natura che proviene dal nulla ma a quanto pare scopriremo che è umano anche lui. Oltre al terzo film, l'universo di John Wick si arricchirà con una serie televisiva in onda su Starz incentrata sul Continental Hotel.

La posta per il terzo film dovrebbe ulteriormente alzarsi, e sono previste scene di combattimento anche a Hong Kong.