John Wick 3: il protagonista è pronto a combattere nel nuovo poster ufficiale del film!

Oggi vi abbiamo mostrato il trailer, ed ecco arrivare online un freschissimo poster ufficiale da John Wick: Chapter 3 - Parabellum, che vedrà nuovamente il carismatico Keanu Reeves nei panni del letale ex-assassino. Lo trovate comodamente all'interno di questa notizia.

Come potrete facilmente intuire guardando questo poster, il nostro eroe si ritrova nel bel mezzo di una situazione, a dir poco "spinosa". Circondato da nemici, John dovrà fare affidamento alla propria tenacia e al proprio istinto di sopravvivenza per scampare il pericolo di una morte certa.

Ufficialmente titolato John Wick: Chapter 3 - Parabellum, il film ci mostrerà un protagonista al centro di una disperata fuga. Il motivo? C'è una pericolosa taglia globale sulla sua testa, per aver ucciso qualcuno al Continental Hotel. L'unico modo che John ha per sopravvivere è quindi farsi strada attraverso un percorso di sangue e proiettili, per le vie di una New York buia e movimentata. In suo soccorso arriverà prontamente Sofia, una nuova e intrigante assassina, nonché una di quelle poche persone di cui John può ancora fidarsi.

Ad occuparsi della regia di questo terzo capitolo del franchise troveremo Chad Stahelski, con Derek Kolstad in veste di sceneggiatore. Il cast sarà capitanato ancora una volta dall'immancabile Keanu Reeves, qui affiancato da Halle Berry, Jason Mantzoukas, Ian McShane, Anjelica Houston, Laurence Fishburne, Robin Lord Taylor e Asia Kate Dillon.

La nuova avventura di John Wick approderà nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal prossimo 17 maggio.