John Wick 3: la prima immagine di Halle Berry nel ruolo di Sofia

Halle Berry è la new entry di lusso di questo terzo capitolo della saga di John Wick, e sull'account Twitter ufficiale del film è comparsa una foto dell'attrice nel ruolo di Sofia, una donna impegnata in una missione molto importante. Keanu Reeves torna a rivestire il ruolo che gli ha ridato lustro negli ultimi anni, il sicario John Wick.

John Wick è in fuga per due motivi. Ha una taglia sulla sua testa di 14 milioni di dollari e ha ucciso negli spazi del Continental Hotel. Per salvarlo dall'uccisione, il manager del Continental gli ha concesso un vantaggio di un'ora per far si che John possa evitare di essere escluso anche dai servizi segreti. John inizierà a lottare per le strade di New York cercando di rimanere vivo.

John Wick - Capitolo 3, scritto da Derek Kolstad, con Chad Stahelski di nuovo alla regia, arriverà nelle sale il 17 maggio 2019. Il franchise avrà anche una serie tv e degli spin-off. Il cast di questo terzo capitolo vede Keanu Reeves nei panni di John Wick, Halle Berry in quelli di Sofia e insieme a loro anche Anjelica Huston, Asia Kate Dillon, Mark Dacascos, Jason Mantzoukas, Yayan Ruhian, Cecep Arif Rahman e Tiger Hu Chen, con Ian McShane, Common, Laurence Fishburne, Lance Reddick e Ruby Rose che riprenderanno i ruoli dal sequel precedente e Hiroyuki Sanada nella parte del villain.

Keanu Reeves nel 2018 compare anche nei film Replicas di Jeffrey Nachmanoff e Destination Wedding di Victor Levin.

Nel ruolo del sicario John Wick ha già recitato nei film John Wick (2014) e John Wick - Capitolo 2 (2017).

Halle Berry è comparsa nel 2017 nel film Kingsman: Il cerchio d'oro, per la regia di Matthew Vaughn, al fianco di Colin Firth, Julianne Moore e Jeff Bridges.