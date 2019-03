John Wick 3: le previsioni del box office fanno ben sperare per il quarto capitolo!

Box Office Pro ha pubblicato le prime previsioni per il box office di John Wick 3 - Parabellum, il nuovo capitolo dell'amata saga action con protagonista Keanu Reeves.

Il report indica come $30-40 milioni il possibile debutto del film al botteghino casalingo, numeri che sarebbero accolti alla grande dalla Lionsgate. Ricordiamo infatti che il primo John Wick ha aperto con "soli" $14,4 milioni, mentre il secondo ha esordito con $30,4 milioni.

Se una volta uscito nelle sale il film dovesse confermare le previsioni possiamo aspettarci l'arrivo di un quarto capitolo, come confermato dal regista Chad Stahelski mesi fa. Parlando con Entertainment Weekly, infatti, il regista ha detto che sarebbe tornato volentieri per dirigere il quarto film di John Wick se il pubblico avesse apprezzato anche Parabellum.

Come abbiamo visto nel trailer ufficiale del film, questa volta John Wick sarà in fuga per via di una pesante taglia che pende sulla sua testa. L'infrazione dell'importante regola del Continental Hotel lo obbligherà a cercare di sopravvivere ad una caccia spietata. Nel cast del film troveremo, tra gli altri, anche Hally Berry, Laurence Fishburne e Ian McShane, i cui personaggi sono sono apparsi nei recenti charachter poster del film.

Diretto nuovamente dal già citato Stahelski, John Wick 3 - Parabellum debutterà nelle sale italiane il prossimo 16 maggio, un giorno prima della release americana.