John Wick 3 - Parabellum è già il titolo di maggior successo del franchise

Dopo aver scalzato Avengers: Endgame dalla testa del box office americano e superato superato Michael Myers e Jason Voohres come numero di omicidi, John Wick 3 - Parabellum ha raggiunto un altro importante risultato: il terzo capitolo della saga action con Keanu Reeves è ora il film di maggior successo del franchise.

In appena 10 giorni, infatti, John Wick 3 - Parabellum ha ottenuto globalmente 182 milioni e superato l'incasso dei primi due capitoli. Già i risultati emersi dal primo weekend di programmazione avevano confermato l'escalation al box office del franchise: dopo gli 88 milioni guadagnati dal primo John Wick, il secondo capitolo aveva raggiunto addirittura i 171 milioni. Non ci resta che aspettare per sapere l'incasso a fine corsa di questo apprezzatissimo Parabellum.

Visto il grande e crescente successo di John Wick, il cui terzo capitolo è stato ampiamente apprezzato anche dalla critica, era ormai inevitabile l'arrivo di un quarto film della saga, che puntualmente è stato annunciato nei giorni scorso con una data di uscita fissata al 21 maggio 2021.

Il finale di John Wick 3 - Parabellum ha anticipato un possibile quarto capitolo incentrato sulla coppia formata dai personaggi di Keanu Reeves e Laurence Fishburne: impossibile non pensare a nuovi riferimenti a Matrix dopo quello già apparso nel terzo film - "Armi, tante armi".

