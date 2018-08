John Wick 3: Parabellum, rilasciata una nuova foto del film con Keanu Reeves

La Lionsgate ha appena rilasciato una nuova foto di John Wick 3: Parabellum, nella quale si vedono due persone l'una di fianco all'altra, ecco chi sono!

John Wick, il personaggio interpretato da Keanu Reeves, è uno dei killer più letali degli ultimi anni, tra quelli che si sono visti al cinema Può uccidere usando le armi più precise in commercio, oppure diventare assolutamente pericoloso anche solo con una matita!

Nella caption del tweet che vedete in calce alla notizia - dove c'è la foto - c'è scritto:

"John Wick: Chapter 3

✔

Vecchi amici. Nuovi nemici Capitolo 3. # JohnWick3"

Nel cast della pellicola ci sono poi, tra gli altri, Angelica Huston, Jason Mantzoukas, Asia Kate Dillon, Hiroyuki Sanada, Mark Dacascos, Tiger Hu Chen, Yayan Ruhian, Cecep Arif Rahman, Lance Reddick, Common e Ruby Rose.

Sinossi di John Wick 3: Parabellum: "John Wick è in fuga per due motivi. Ha una taglia sulla sua testa di 14 milioni di dollari e ha ucciso negli spazi territoriali del Continental Hotel. Per cercare di salvarlo, il manager del Continental gli ha concesso il vantaggio di un'ora per far si che John possa evitare di essere escluso anche dai servizi segreti. Il protagonista inizierà così a lottare per le strade di New York cercando di rimanere vivo. John Wick - Capitolo 3, scritto da Derek Kolstad, con Chad Stahelski di nuovo alla regia e arriverà nelle sale cinematografiche il 17 maggio 2019."