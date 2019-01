John Wick 3: Parabellum - il mini teaser trailer con Keanu Reeves

Prima di vedere il full trailer di John Wick: 3 - Parabellum dovremo aspettare il 17 gennaio, giovedì prossimo cioè, ma adesso possiamo mostrarvi il teaser.

L'ora esatta in cui arriverà il full trailer di John Wick:3 - Parabellum non la sappiamo ancora, ma manca poco per scoprirlo, giusto un paio di giorni. Lionsgate ha pubblicato il breve teaser che vi mostriamo nel player e, dobbiamo anticiparlo, dura solamente dieci secondi! La notizia è che, almeno secondo le ultime dichiarazioni del regista, di capitoli della saga se ne potrebbero fare altri in futuro perché pare che questa pellicola in arrivo apra scenari ancora più grandiosi per storie future.

Parlando con Entertainment Weekly, il regista Chad Stahelski ha detto infatti che sia lui che Keanu Reeves, il protagonista di queste pellicole che trattano la vicenda dello spietato killer con una passione per i cani, potrebbero continuare a fare sequel in futuro:

"Mi piace davvero tanto girare questi film perché non ci sono limiti. Creiamo la nostra storia e abbiamo uno studio che ci sostiene su qualsiasi tipo di pazza decisione, non standoci, allo stesso tempo, col fiato sul collo. Se le persone vanno a vedere il film e riusciamo ad incassare, ovviamente non c'è motivo per non andare avanti; Keanu e io abbiamo un sacco di idee per il futuro. Potrei lavorare a questi film per il resto della mia carriera. Se alla gente piacciono e vuole vedere di più di John Wick perché non proseguire? Ci sono modi decisamente peggiori di proseguire una carriera. Ma, sapete, siamo nel settore dell’intrattenimento. Lasceremo che sia il pubblico a decidere."

John Wick: 3 – Parabellum arriva al cinema il 17 maggio 2019.