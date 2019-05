John Wick 3 - Parabellum: Keanu Reeves e Halle Berry si addestrano con le armi

In due video diffusi sul web si vedono Keanu Reeves e Halle Berry addestrarsi tatticamente con la pistola Taran per John Wick 3 - Parabellum, terzo capitolo del franchise con protagonista il temuto sicario. Nei filmati si vedono l'esercitazioni in un percorso dove le due star provano a prendere maggiore confidenza con le armi a disposizione.

La trama di John Wick 3 - Parabellum vede il protagonista scomunicato dal sindacato dei sicari in seguito a quello che avvenne nel film precedente.

Inizia una fuga disperata per John Wick, dove tutti i killer del mondo tentano in qualche modo di catturarlo per cercare d'incassare l'enorme taglia che pende sulla sua testa.

Diretto dall'ex stunt Chad Stahelski, John Wick 3 - Parabellum riporta sullo schermo Keanu Reeves nel suo ruolo più famoso degli ultimi anni.



Nel frattempo l'ufficialità di John Wick 4 è stata confermata nelle ultime ore. John Wick 3 - Parabellum, non sarà il capitolo finale; per John Wick si prospettano ulteriori avventure e numerose peripezie e ostacoli da superare.

Il quarto capitolo arriverà il 21 maggio 2021. Il debutto da 57 milioni del terzo film è stato sicuramente un incentivo per convincere la produzione a non abbandonare il franchise e ad insistere su un quarto nuovo episodio.

Keanu Reeves negli ultimi anni ha recitato principalmente nella trilogia di John Wick, confermando la sua predisposizione a ruoli di questo tipo.