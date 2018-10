John Wick 3 - Parabellum: guardate la nuova stupenda immagine promozionale!

Pochi minuti fa la Lionsgate ha pubblicato una nuova immagine ufficiale dell'attesissimo John Wick 3: Parabellum, nuovo film della saga diretto da Chad Stahelski e con protagonista Keanu Reeves.

La foto, che come al solito potete trovare in calce alla notizia, mostra l'assassino a pagamento John Wick (aka l'Uomo Nero, aka Baba Yaga) destreggiarsi nel traffico in sella ad un cavallo nero, in una scena che sembra ispirata alla graphic novel di Frank Miller Il Ritorno del Cavaliere Oscuro.

John Wick 3: Parabellum arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo dal 17 maggio 2019.

Nel cast della pellicola ci sono, tra gli altri, Angelica Huston, Jason Mantzoukas, Asia Kate Dillon, Hiroyuki Sanada, Mark Dacascos, Tiger Hu Chen, Yayan Ruhian, Cecep Arif Rahman, Lance Reddick, Common e Ruby Rose. Il film è scritto da Derek Kolstad e diretto ancora una volta da Chad Stahelski, co-regista del primo capitolo e regista del secondo. Entrambi i film si sono dimostrati enormi successi sia a livello commerciale che a livello di critica.

Questa la sinossi ufficiale di John Wick 3: Parabellum.

"John Wick ha ucciso entro i confini del Continental Hotel e adesso è in fuga a causa di una taglia sulla sua testa da 14 milioni di dollari."