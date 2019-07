John Wick 3 - Parabellum: tutti i dettagli dell'edizione home video, ecco il teaser

John Wick è pronto a invadere anche le vostre case: Lionsgate ha annunciato ufficialmente (via Collider) la data di uscita negli Stati Uniti e i dettagli dell'edizione home video di John Wick 3 - Parabellum, terzo capitolo della saga action con protagonista Keanu Reeves.

Dopo il grande successo ottenuto in sala - lo studio ha già confermato l'arrivo di John Wick 4 - il film si prepara a debuttare oltreoceano il prossimo 23 agosto in formato digitale e nei negozi fisici a partire dal 10 settembre. In calce alla notizia potete trovare una splendida immagine dell'edizione 4K ultra HD e il trailer ufficiale della versione home video.

Purtroppo è confermata l'assenza del commento audio del regista Chad Stahelski, ma di seguito potete trovare tutti i contenuti esclusivi presenti:

In esclusiva nell'edizione 4K Ultra HD, Blu-Ray e digitale

Featurette "Parabellum: Legacy of the High Table"

Featurette "Excommunicado"

Featurette "Check Your Sights"

Featurette "Bikes, Blades, Bridges and Bits"

Featurette "Continental in the Desert"

Featurette "Dog Fu"

Featurette "House of Transparency"

Featurette "Shot by Shot"

Theatrical Trailer #1

Theatrical Trailer #2

John Wick HexGame Trailer

Featurette "Behind the Scenes of John Wick Hex"

Contenuti presenti nell'edizione DVD

Featurette "Legacy of the High Table"

Featurette "Excommunicado"

Theatrical Trailer #1

Theatrical Trailer #2

John Wick HexGame Trailer

Featurette "Behind the Scenes of John Wick Hex"

Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di John Wick 3 - Parabellum e al nostro speciale sulla Keanuaissance, la nuova ascesa di Keanu Reeves come icona del mondo del cinema e non solo.