John Wick 3: nella nuova foto confermato il ritorno del cane

È stata diffusa una foto dal set di John Wick: Capitolo 3, nuovo episodio della serie di film che vede Keanu Reeves nei panni del sicario John Wick. Nell'immagine si vede l'attore sotto la pioggia di New York City. Il regista Chad Stahelski e lo sceneggiatore Derek Kolstad sono intenzionati ad espandere l'universo di John Wick.

In questo terzo capitolo egli è in fuga e lotta per la sicurezza di New York. I precedenti film di John Wick hanno dato una grande sterzata al cinema action. Il secondo capitolo ha incassato complessivamente 171 milioni di dollari.

La saga iniziò proprio con l'uccisione del suo cane e nel secondo capitolo si è visto un altro amico a quattro zampe prendere il posto dell'animale ucciso nel primo film. Ora nella foto si vede il cane nuovamente accanto a John Wick, confermando quindi la sua presenza anche in questo terzo capitolo.

Non si sa ancora molto della trama ma dalle immagini sembra chiaro come sia stato mantenuto il tipo d'ambientazione e la fotografia dei film precedenti. Halle Berry è la nuova protagonista femminile mentre nel cast ci saranno anche Ian McShane, Ruby Rose e Hiroyuki Sanada, co-protagonista insieme a Reeves in 47 Ronin.

Sarà molto interessante vedere l'universo di John Wick al di fuori da New York e soprattutto rivedere Keanu Reeves in un ruolo a lui molto congeniale e che gli ha regalato nuovamente fama in questi ultimi anni.