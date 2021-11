John Wick 3, Keanu Reeves ha visto il film in un posto che non vi aspettereste

La star di Matrix, Keanu Reeves, ha rilasciato un'intervista al magazine Esquire ripercorrendo alcuni passaggi fondamentali della sua carriera. Nel corso della chiacchierata l'attore ha svelato un dettaglio particolare su John Wick 3 - Parabellum, terzo capitolo del franchise che ha ridato grande slancio alla carriera di Reeves.

Invece di assistere alla proiezione del film in una sala privata, come spesso accade per i membri principali del cast, Keanu Reeves ha scelto di vedere il film in mezzo al pubblico pagante, insieme ad un amico.



"Non sapevo se mi fosse capitata la possibilità di farne un altro e volevo solo vedere se alla gente piaceva; è stato bello quando le persone hanno iniziato a ridere durante la lotta con il coltello all'inizio. Sono andato con un amico... volevo stare con il pubblico perché non sapevo se poi poteva capitarmi di vederlo di nuovo o di farne un altro. Volevo assorbirlo, vederlo sul grande schermo. Questi film sono fatti per il grande schermo. Abbiamo preso dei popcorn". Il film è tra i 5 action da vedere su Prime Video che vi abbiamo consigliato ad inizio anno.



Carrie-Anne Moss ha parlato in questi termini del collega:"La sua etica del lavoro è diversa da chiunque abbia mai incontrato e l'ho vista da vicino. Si allena di più, lavora di più, si preoccupa di più, fa sempre più domande per capire la profondità di ciò che stiamo facendo".



Per saperne di più sul film potete recuperare la nostra recensione di John Wick 3, con protagonista Keanu Reeves.