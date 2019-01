John Wick 3: in attesa del trailer, ecco una nuova foto!

Il capitolo 3 di John Wick si intitola Parabellum e vedremo dunque nuovamente in azione l'attore nelle vesti dello spietato killer che ama i cani. Ecco una nuova foto.

In questa nuova avventura interpretata da Keanu Reeves, John Wick 3, vedremo il suo personaggio - che ha lo stesso nome del titolo della pellicola - mentre si trova a dover scappare da un'intera organizzazione che gli dà la caccia. L'unico vantaggio che l'uomo ha per salvarsi, è un'ora di tempo in più per tentare la fuga.

Mentre aspettiamo l'arrivo del trailer, previsto per la giornata di oggi, ecco che possiamo mostrarvi una foto del protagonista, tratta dalla pellicola. In questo scatto John Wick è intento a guardare una fotografia di sé al fianco di una donna, la sua defunta moglie.

La nuova immagine richiama la nostra memoria al primo film della serie, che è iniziato proprio con la morte di Helen Wick e con il dono di un nuovo cucciolo per aiutare l'uomo a riempire il vuoto emotivo. Un gruppo di teppisti rapina poi Wick e gli uccide il cane, facendogli intraprendere una violenta ricerca di vendetta che lo riporta alla sua vecchia vita. Gli eventi continuano a precipitare fino a quando Wick si ritrova, all'inizio di questo nuovo capitolo, con una taglia da 14 milioni di dollari che gli pende sul collo.

Il regista del film, Stahelski, ha detto recentemente che avrebbe piacere di continuare a raccontare le storie di questo personaggio perché sia lui che Reeves hanno in mente diversi modi in cui la saga potrebbe continuare. Ecco le parole del cineasta, rilasciate qualche tempo fa:

"Mi piace davvero tanto fare questi film perché non c’è limite a quel che si può fare. Creiamo la nostra mitologia personale e abbiamo uno studio ci sostiene sulle decisioni più folli. Se le persone vanno a vedere il film e questo fa soldi, abbiamo un tornaconto ovviamente. Keanu e io abbiamo idee per andare parecchio avanti con queste storie. Potrei vivere così per il resto della mia carriera. Se alla gente piace e vuole vedere di più, perché non accontentarla? Ci sono modi peggiori di proseguire con la propria carriera. Ma, sapete, siamo nel settore dell’intrattenimento. Lasceremo che sia il pubblico a decidere."

John Wick 3 arriva al cinema il 17 maggio 2019.