John Wick 3, Halle Berry tornerà nel franchise? Risponde Chad Stahelski

L'attrice premio Oscar Halle Berry ha debuttato in John Wick nel ruolo di Sofia in John Wick: Capitolo 3 - Parabellum, nel ruolo dell'amica dell'omonimo sicario interpretato da Keanu Reeves. Il personaggio tornerà anche nei successivi capitoli o spin-off? Chad Stahelski ha risposto con franchezza al quesito.

"Sì. In realtà siamo stati in trattative diverse volte per provare a... odio il termine spin-off. Ma stanno provando a fare altri progetti satellite del franchise John Wick Speriamo che siano buoni" ha affermato Stahelski. Sul nostro sito trovate i migliori film di Halle Berry in carriera secondo la critica.



Chissà che in futuro non possa esserci anche uno spin-off di John Wick tra questi. Potrebbe esserci addirittura un film dedicato interamente al suo personaggio? Sembra essere davvero un'ipotesi. In ogni caso al momento Peacock ha in cantiere una miniserie basata su The Continental mentre sono in corso le riprese di Ballerina, con protagonista Ana de Armas.

Erica Lee, produttrice di John Wick ha dichiarato:"È divertente, anche Ballerina ci ha messo molto tempo a nascere. Shay Hatten, lo sceneggiatore, era una sorta di stagista di Robert Downey Jr., ho avuto un incontro con lui, era un grande fan di John Wick e ha scritto Ballerina dal nulla, come una sceneggiatura specifica".



Qualche mese fa, Halle Berry è stata vittima di una disavventura mentre saliva sul palco di un evento; l'attrice è inciampata ed caduta con il volto a terra, senza riportare grosse conseguenze.