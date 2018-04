John Wick 3: Halle Berry sarà la protagonista femminile?

Quantomeno viene considerata per il ruolo. La Lionsgate starebbe infatti pensando all'attrice premio Oscar Halle Berry per il ruolo della protagonista femminile della pellicola sull'assassino senza paura interpretato da Keanu Reeves, John Wick.

Il report è stato rilasciato da The Hollywood Reporter. Se venisse scelta, Halle Berry interpreterebbe il ruolo di Sofia, descritta come una "donna tra il 20 e i 40 anni, che ha un bambino piccolo." Dettagli al momento non ce ne sono, anche perché la pellicola è entrata adesso nelle prime fasi della produzione. Proprio ieri, lo ricorderete, abbiamo postato il primo poster teaser del terzo capitolo della saga, più la sinossi ufficiale.

Prima che arrivasse, c'erano state diverse speculazioni su quale sarebbe stata la trama di John Wick: Chapter 3, su dove sarebbe stato ambientato e tanto altro. Adesso sappiamo che "John Wick (Keanu Reeves) è in fuga per due ragioni ... è ricercato a livello globale (ha una taglia sulla testa da 14 milioni di dollari), e ha infranto una regola fondamentale: ha ucciso nei territori dell'Hotel Continental. La vittima era un membro del l'High Table che ha ordinato il contratto aperto. John avrebbe dovuto essere già stato giustiziato, se non fosse per il fatto che il manager della Continental, Winston, gli ha concesso un periodo di grazia di un'ora prima di essere "Excommunicado" - l'iscrizione è stata revocata, lui è stato bandito da tutti i servizi e separato dagli altri membri. John usa l'industria dei servizi per rimanere in vita mentre combatte e uccide per cercare di scappare da New York City. "