John Wick 3, Halle Berry lavorò sul set con tre costole rotte!

Non è strano sentire storie di attori che hanno subito infortuni più o meno gravi sui set di film d'azione. Il fatto che molti interpreti decidano di fare i propri stunt sicuramente non abbassa le statistiche. Una cosa del genere successe anche in John Wick 3 dove Halle Berry ebbe un grave infortunio.

Più che nel corso delle riprese, pare che la Berry si sia fatta male durante le sessioni di allenamento preventive all'inizio dell'effettivo lavoro sul set. Molto spesso gli attori che si prestano al genere action si sottopongono per mesi a duri allenamenti, non solo per restare al passo nelle scene d'azione ma anche per plasmare il proprio fisico in base al personaggio che bisogna interpretare. Nonostante ad Hollywood ci siano interpreti che ci tengono a fare direttamente i propri stunt, Keanu Reeves per John Wick 3 si è rifiutato di fare uno stunt impossibile per evitare gravi conseguenze.

Halle Berry ha rivelato di aver partecipato alle riprese con tre costole rotte. Solo successivamente ha ammesso di spinto troppo durante gli allenamenti e, allo stesso tempo, aver cercato in tutti i modi di essere allo stesso livello di Keanu Reeves. "È stato davvero incredibile. All'inizio è stato un po' terrificante, perché è dannatamente bravo e io volevo essere al suo stesso livello. Non volevo deluderlo. Ho rotto tre costole mentre mi allenavo. È come una medaglia d'onore per me, non sappiamo come sia effettivamente successo" ha concluso.

Proprio parlando di questo, un chirurgo ha valutato gli infortuni dei più grandi eroi d'azione inserendo John Wick nella sua lista. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!