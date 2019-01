John Wick 3: fine della grazia nel nuovo bellissimo banner promozionale

Nella notte è stato pubblicato un bellissimo nuovo banner promozionale per John Wick 3, nuovo capitolo del franchise action con protagonista Keanu Reeves.

Come al solito, potete trovare il poster in calce all'articolo.

In John Wick 3 - Parabellum il nostro protagonista e killer spietato John è in fuga per due ragioni: c'è una taglia internazionale sulla sua testa da ben 14 milioni di dollari e per aver infranto una semplice regola. Quale? Aver ucciso qualcuno al Continental Hotel.

Winston (Ian McShane), il manager del Continental, gli ha offerto un'ora di libertà prima del suo "Excommunicado": revoca di essere un membro, bannato da tutti i servizi e tagliato fuori da tutti gli altri membri. Ora John deve provare a sopravvivere, facendosi strada tra i cadaveri a New York City.

Per questa nuova ed adrenalinica corsa alla sopravvivenza, Reeves sarà affiancato da Halle Berry, ma nel cast vedremo anche Anjelica Huston, Asia Kate Dillon, Mark Dacascos, Jason Mantzoukas, Yayan Ruhian, Cecep Arif Rahman e Tiger Hu Chen. Dai precedenti film del franchise torneranno Laurence Fishburne, Lance Reddick e Ruby Rose, mentre Hiroyuki Sanada sarà il villain.

Scritto nuovamente da Derek Kolstad con Chad Stahelski confermato alla regia, John Wick Chapter 3 - Parabellum è atteso nei cinema americani per il prossimo 17 maggio, mentre nelle sale italiane arriverà il giorno prima, il 16 maggio.

Vi ricordiamo, inoltre, che il mondo di John Wick continuerà ad espandersi con la serie TV spin-off The Continental, che sarà prodotta da STARZ. A curare la serie il produttore esecutivo Chris Collins (Sons of Anarchy, The Wire). Inoltre, è attualmente in lavorazione Ballerina, uno spin-off incentrato su una bambina-assassina, mentre Chad Stahelski ha confermato di avere diverse idee per nuovi film della saga principale.