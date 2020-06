John Wick 3, tutto ciò che c'è da sapere sul finale: perché Winston ha sparato?

Intervistato dall'Hollywood Reporter per parlare di John Wick 4 e della sua nuova collaborazione con Lana Wachowski per Matrix 4, il regista Chad Stahelski ha detto la sua sul finale aperto del terzo capitolo della saga action con Keanu Reeves, commentando in particolare l'inaspettato comportamento di Winston (Ian McShane).

"Winston voleva davvero sparargli? Sì, voleva farlo. Ma voleva ucciderlo? Questo è aperto a differenti interpretazioni. Puoi scegliere una delle due vie, ed è ciò da cui siamo partiti per rispondere alle domande senza risposta in vista di John Wick 4" ha detto il regista sulle ultime battute di John Wick 3 - Parabellum. "Mi piacciono le questioni lasciate aperte, a volte, quando non non tutte le domande ricevono risposte. Mi piace anche soddisfare il pubblico, ma preferisco lasciare un po' di cose all'immaginazione e al dibattito."

Parlando più approfonditamente delle motivazioni di Winston, Stahelski ha poi fornito qualche importante suggerimento su come potrebbe essere andata realmente: "Che altre scelte aveva Winston? Se non avesse sparato a John, lo avrebbe fatto qualcun altro, probabilmente in testa o qualcosa del genere. Gli avrebbero potuto sottrarre il Continental o distruggerlo. Perciò, Winston in qualche modo era chiuso all'angolo. Sperava che John sopravvivesse? A lui piace John. Io spero di sì. Sapeva che sarebbe sopravvissuto da una caduta del genere? Questa non lo so, è una situazione un po' ambigua. Winston gioca un po' d'azzardo. Personalmente, mi piace pensare che Winston sia un ragazzo molto intelligente, e che non farebbe niente di non pianificato. Penso che non sia per nulla impetuoso, perciò vi lascio con questa riflessione."

Infine, il regista ha spiegato la vera essenza del franchise: "Quando scriviamo John Wick, proviamo a lasciare un po' di ambiguità perché il suo mondo è fatto in questo modo. Non importa chi sia il buono, ma chi sia il miglior cattivo, chi ha un proprio codice e cose di questo tipo."

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di John Wick 3 - Parabellum. Il quarto capitolo, lo ricordiamo, è stato rinviato da Lionsgate a maggio 2022.