John Wick 3, Chad Stahelski e Keanu Reeves volevano chiudere la saga con un cliffhanger!

Intervistato dal magazine con Total Film su John Wick 4, il regista Chad Stahelski ha svelato che lui e Keanu Reeves avevano inizialmente deciso di concludere la saga dopo il terzo film, Parabellum, con un cliffhanger. Le cose sono andate diversamente. Al cinema arriverà anche John Wick 4 e lo spin-off Ballerina.

"Dopo il numero 3, Keanu e io avevamo entrambi ragionevolmente concluso. In un certo senso volevamo finire con un cliffhanger" ha dichiarato Stahelski.



Nel terzo film John Wick sconfigge i suoi nemici all'interno del The Continental prima di essere colpito da Winston (Ian McShane) e allearsi con il Bowery King (Laurence Fishburne) per abbattere l'High Table.

Prima dell'uscita del film Stahelski aveva anticipato un finale non certo rose e fiori per John Wick:"Può sopravvivere a tutta questa merda ma alla fine non c'è un lieto fine. Non ha nessun posto dove andare". Prima di immergervi nella visione del quarto film tra poche settimane recuperate la recensione di John Wick 3.



Nel frattempo John Wick 4 sarà nelle sale a marzo e proseguirà le avventure del sicario interpretato da Keanu Reeves.

Nel cast ci saranno ancora Laurence Fishburne e Ian McShane, con Natalia Tena, Rina Sawayama e Lance Reddick.



Non perdetevi sul nostro sito l'approfondimento sulla saga di John Wick, con il racconto dei tre film usciti nelle sale cinematografiche e in attesa del quarto capitolo.