John Wick 3, star NBA ammette la sconfitta contro Keanu Reeves: 'Ma nella vita vera...'

Ospite al programma Inside the NBA condotto tra gli altri da Charles Barkley e Shaquille O'Neal dopo la partita appena vinta contro i Los Angeles Clippers, il cestista dei Dallas Mavericks Boban Marjanovic ha scherzato sulla sua esperienza in John Wick 3 - Parabellum.

Barkley in particolare gli ha fatto i complimenti per il suo ruolo nel film, e gli ha chiesto se nella vita reale lo scontro con Keanu Reeves sarebbe andato diversamente. "Certo, amico mio. L'ho visto da Shaq. Ho visto che nei film prendeva tutti a calci in culo. Io ho provato a fare lo stesso, ma è andata all'apposto. Hanno preso me a calci in culo" ha risposto Marjanovic, che nella pellicola è protagonista di una spettacolare lotta a colpi di libri con l'assassino all'interno della New York City Library, confronto che abbiamo inserito tra le 10 uccisioni più iconiche di John Wick.

A proposito del franchise, il CEO di Lionsgate John Feltheimer di recente ha confermato ufficialmente lo sviluppo di John Wick 5: gli autori stanno lavorando alla sceneggiatura proprio in questo periodo e sperano di girarlo subito dopo le riprese del quarto capitolo, la cui data di uscita è stata rinviata al 27 maggio 2022 in seguito alla pandemia.

