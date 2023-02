John Wick 2, lo strano caso della distribuzione australiana: perché i fan s'infuriarono?

Immaginate di avere a disposizione una gallina dalle uova d'oro come John Wick e decidere di sfruttarne forse a stento la metà del potenziale: una follia, non trovate? Eppure fu proprio questa la direzione momentaneamente intrapresa dalla distribuzione australiana in occasione dell'uscita del secondo film del franchise.

L'arrivo sul mercato australiano di John Wick 2 era affidato a Entertainment One (nota anche come EOne), che prese una decisione a dir poco discutibile: distribuire il film con Keanu Reeves solo in DVD, come fosse una qualunque produzione low cost destinata al mercato direct-to-video. Ma come la presero i fan?

Tutt'altro che bene, come potrete immaginare: quando la notizia fu diffusa, i social furono presi letteralmente d'assalto dai consumatori di Melbourne e dintorni, che fecero praticamente esplodere Twitter a suon di cinguettii infuriati, intasando inoltre la casella mail di Entertainment One con messaggi che immaginiamo utilizzassero toni ben poco concilianti.

Una vera e propria sommossa popolare che non lasciò altra scelta ad EOne, che annunciò quindi l'uscita del film nelle sale australiane per il 20 aprile 2017, ben 3 mesi dopo l'esordio sul mercato globale! Meglio tardi che mai, no? Proteste e decisioni poco sagge a parte, comunque, per saperne di più vi lasciamo qui la nostra recensione di John Wick 2.