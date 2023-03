John Wick 2, chi ha notato il collegamento con lo Spider-Man di Sam Raimi?

A John Wick manca solo sparare ragnatele per diventare un supereroe a tutti gli effetti, perché in quanto ad abilità nel combattimento diremmo che ci siamo alla grande: i paragoni con gli eroi Marvel non finiscono qui, però, dal momento in cui nel secondo film della saga è presente un riferimento tutt'altro che casuale a uno di questi.

Casuale, d'altronde, non era neanche il nostro parlare di ragnatele, dal momento in cui è proprio a Spider-Man che ci riferiamo, o per meglio dire al primo film della trilogia di Sam Raimi: una scena di John Wick 2 è infatti ambientata nello stesso luogo in cui avviene una delle sequenze più iconiche del film con Tobey Maguire.

Stiamo parlando della scena della terrazza che vede protagonisti John e Winston: il giardino urbano in questione, infatti, è lo stesso che vediamo in Spider-Man quando il nostro Peter Parker salva la Mary Jane di Kirsten Dunst dall'attentato di Goblin; a proposito, di chi era il volto del celebre villain nello Spider-Man del 2001? Naturalmente di Willem Dafoe, che aveva interpretato il letale Marcus nel primo capitolo di John Wick!

Avevate mai notato questi intrecci? Pensate si tratti di una casualità o di un piccolo omaggio da parte di Chad Stahelski? Fatecelo sapere nei commenti! Citazioni a parte, intanto, scopriamo perché la distribuzione australiana di John Wick 2 fece arrabbiare i fan.