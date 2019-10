John Wayne: studenti della USC chiedono la cancellazione di una mostra dedicata alla star

Gli studenti della USC (University of Southern California) hanno richiesto la cancellazione della mostra su John Wayne, citando come motivazione alcune delle sue controverse dichiarazioni rilasciate in passato. Wayne è un ex studente della USC ma alcuni studenti attivisti la mostra dovrebbe essere del tutto rimossa dagli eventi.

John Wayne ha frequentato la University of Southern California negli anni '20 con il suo nome di nascita, Marion Morrison; la mostra - attiva dal 2012 - raccoglie una collezione di manifesti cinematografici, cimeli, premi e corrispondenza personale della star, morta nel 1979.

Gli studenti contrari hanno citato quello che secondo loro è il motivo per cui bisognerebbe chiudere la mostra, ovvero 'l'eredità di Wayne di sostenere la supremazia bianca e la rimozione degli indigeni'.



Le controversie che circondano John Wayne si concentrano su una particolare intervista del 1971, rilasciata da Wayne alla rivista Playboy. Wayne era un noto conservatore e anti-comunista, appoggiò la guerra in Vietnam e in linea generale era avverso alla controcultura di quell'epoca, definendo Easy Rider e Un uomo da marciapiede due film perversi.

Attaccò anche i leader politici afroamericani dell'epoca:"Non possiamo metterci in ginocchio e consegnare tutta la leadership ai neri. Credo nella supremazia bianca fino a quando i neri non verranno educati ad avere responsabilità. Non credo nel dare autorità e posizioni di leadership e giudizio a persone irresponsabili".

Protagonista di numerosi western, John Wayne affermò anche di "non sentire di aver fatto qualcosa di sbagliato nel portare questo grande Paese lontano dai Nativi americani. Si tratta di una questione di sopravvivenza. C'erano un gran numero di persone che avevano bisogno di una nuova terra e gli Indiani cercavano egoisticamente di tenerla per sé".

Inevitabili le polemiche. Le proteste degli studenti hanno generato la risposta Evan Hughes, preside ad interim dell'ateneo:"The John Wayne Exhibit ha prodotto un dibattito all'interno del Consiglio per la diversità e l'inclusione della School of Cinematic Arts con alcuni studenti che chiedono la rimozione della mostra".

Ecco quindi l'apertura al dialogo:"I nostri valori come comunità inclusiva si basano sull'idea che la nostra popolazione studentesca debba essere ascoltata e avere voce in capitolo nel nostro ambiente, specialmente quando emergono informazioni che cambiano il modo in cui ci relazioniamo".

John Wayne era una star del cinema western. A marzo è stato annunciato un remake de L'uomo che uccise Liberty Valance.