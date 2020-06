John Wayne, il figlio lo difende: 'Avrebbe difeso George Floyd dai poliziotti'

Ethan Wayne, figlio della star western John Wayne, è intervenuto pubblicamente per difendere la memoria del padre, accusato di razzismo. Wayne jr. ha espresso sgomento per la richiesta di rimozione del nome della star del cinema da un aeroporto di Orange County, in California, per via delle accuse nei confronti del padre.

I politici locali hanno espressamente richiesto il rebranding dell'aeroporto John Wayne di Santa Ana, a causa di alcune controverse frasi della star sulla comunità nera, i Nativi americani e la comunità LGBTQ+, rilasciate nel corso di un'intervista a Playboy nel 1971.

La frase a cui si fa riferimento sarebbe:"Credo nella supremazia dei bianchi e non mi sento in colpa se per 5 o 6 generazioni quelle persone sono state schiave. Credo nella supremazia bianca finché i neri non saranno educati ad un livello di responsabilità. Non credo nel dare autorità e posizioni di comando e giudizio alle persone irresponsabili".



Stesso discorso per quanto riguarda i Nativi americani:"Non credo si sia sbagliato a portargli via questo grande Paese... Il nostro cosiddetto furto di questa nazione era solo una questione di sopravvivenza" rincarava Wayne.

Intervistato da Fox News, Ethan Wayne ha dichiarato:"Non c'è dubbio che le parole pronunciate da John Wayne in un'intervista di cinquant'anni fa abbiano causato dolore e rabbia. Ma i veri sentimenti di Wayne sono stati recepiti in maniera erronea".

Il figlio della star afferma che il padre non supportava in alcun modo la supremazia bianca. E ricordando la morte di George Floyd del mese scorso, Ethan Wayne dichiara:"John Wayne avrebbe diviso quei poliziotti da George Floyd, perchè quella era la cosa giusta da fare. Difendere il diritto di tutti di protestare e lavorare per il cambiamento".

Ieri è stata annunciata la morte di Linda Cristal, una delle celebri co-star della filmografia di John Wayne.