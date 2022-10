John Waters torna alla regia dopo 20 anni con Liarmouth tratto dal suo romanzo omonimo

A quasi vent'anni dalla sua ultima fatica da regista, John Waters è pronto a tornare in azione. Village Roadshow Pictures ha infatti opzionato il suo romanzo, Liarmouth: A Feel-Bad Romance, con l'intenzione di realizzarne un film, scritto e diretto dallo stesso Waters. Il regista di culto mancava l'appuntamento al cinema dal 2004 con A Dirty Shame.

"Liarmouth è la cosa più folle che abbia scritto da un po' di tempo a questa parte, quindi forse è giusto che il mio romanzo sia stato abbastanza scioccante da far ripartire il motore della mia carriera cinematografica", ha detto Waters. "Sono entusiasta di tornare nel mondo del cinema, sperando di diffondere una gioia demenziale agli avventurosi spettatori di tutto il mondo".

La storia del romanzo segue Marsha Sprinkle, ladra di valigie, truffatrice e maestra del travestimento. Cani e bambini la odiano. La sua stessa famiglia la vuole morta. È intelligente, disperata, disturbata e in fuga con un grosso peso sulle spalle. La chiamano Liarmouth, finché un uomo folle non le farà dire la verità.

Il romanzo è stato pubblicato a maggio da Farrar, Straus & Giroux. Viene descritto come una storia divertente e sporca di sesso, crimine e disfunzioni familiari - e perché Waters dovrebbe tornare al cinema per qualcosa di diverso da questo genere, che è proprio quello che ha sempre fatto?

Il lavoro dell'icona indie di Baltimora comprende i classici intramontabili di weirdness come Hairspray, Pink Flamingos, Serial Mom, Cry-Baby, Cecil B. Demented, Polyester e altri. L'accordo è stato concluso da Jack Tantleff di Paradigm per The Clegg Agency e dall'avvocato di Waters Jason P. Hendler di Hansen Jacobson Teller.

Recentemente, Waters ha preso parte al documentario su David Lynch Lynch/Oz, che esplorerà l'amore del regista di Missoula per il Mago di Oz di Victor Fleming. Nel 2019 Waters ha ricevuto il Pardo D'Onore al Festival del cinema di Locarno.