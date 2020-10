John D. Washington con Christian Bale e Margot Robbie nel nuovo film di David O' Russell

Il cast del nuovo, misterioso progetto di David O' Russell sviluppato da New Regency ha appena trovato un'altra star. Secondo quanto riportato da Deadline, ai già confermati Christian Bale e Margot Robbie si unirà John David Washington in un ruolo principale.

Ancora senza titolo ufficiale, il progetto è basato su un'idea originale del regista entrerà in produzione questo gennaio a Los Angeles. Il sito conferma inoltre che il team creativo potrà contare anche sul talento di Emmanuel "Chivo" Lubeski, direttore della fotografia premiato tre volte (di fila) con il premio Oscar per il suo lavoro in Gravity, Birdman e The Revenant. Il film, i cui dettagli di trama sono ancora tenuti sotto segreto, verrà distribuito al cinema dai 20th Century Studios.

Washington, esploso sul grande schermo grazie al suo ruolo in BlackKklansman di Spike Lee, ha conquistato tutti con la sua performance da protagonista in Tenet, lo spy action di Christopher Nolan attualmente disponibile nelle sale. Durante il lockdown, inoltre, l'attore apparirà al fianco di Zendaya nel dramma romantico in bianco e nero Malcolm & Marie, diretto da Sam Levinson (Euphoria) durante il lockdown e acquistato in seguito da Netflix.

Intanto, Washington ha aperto anche ad una sua partecipazione in un cinecomic Marvel o DC.