John Turturro su (The) Batman, Zorro e Robin Hood

Lo scorso novembre è stato annunciato che John Turturro sarà Carmine Falcone in The Batman, il film di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson. In una recente intervista, l'attore parla di Batman, del film, ma anche di quanto da giovane preferisse un altro eroe mascherato.

Turturro, che come dice lui stesso in un'intervista con Inquire, in The Batman interpreta "il cattivo" noto come "Il Romano", rivela come da ragazzo fosse un fan dell'Uomo Pipistrello "Amavo Batman da piccolo. [...] Quando lo vidi per la prima volta in tv lo trovai davvero entusiasmante. Ho letto alcuni fumetti. E i miei figli hanno sempre letto gli albi DC, quindi per anni sono stato in contatto con quel mondo" spiega, e sul film, afferma "Mi pace Matt Reeves, il regista, e il cast è davvero interessante!".



Ma la sua grande passione è in realtà un'altra... "In verità sono un grande fan di Zorro. E non ci sarebbe Batman senza Zorro. Quando avevo 5 anni credevo di essere Zorro con una spada. Avevo questo bastone, e ci colpivo sempre mio padre" ricorda ridendo.



"Antonio Banderas è stato un grande Zorro" asserisce poi Turturro "Quando ho saputo che avrebbero fatto un film su Zorro, ho scritto una lettera a Spielberg. Gli ho detto che doveva tenermi in considerazione per la parte di Zorro. Rimase molto sorpreso... Da Barton Fink a Zorro. Ma sono più uno Zorro che un Barton Fink".



E conclude dichiarando "Quando ero un ragazzo, mi piaceva tutto ciò che avesse a che fare con i duelli. E i cavalli, e i baffi. Come il Robin Hood di Errol Flynn. È un po' come Superman, ma con un cavallo, e più spagnoleggiante, in un certo senso".



Vi ricordiamo che la produzione di The Batman è al momento ferma causa Coronavirus, e pare che la situazione rimarrà invariata almeno fino a mese di maggio, quindi dovremo aspettare ancora un po' per avere qualche nuova informazione su ciò che Pattinson, Turturro e gli altri hanno in serbo per noi.