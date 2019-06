John Turturro: 'Oggi non lavorerei più con Woody Allen'

John Turturro è ritenuto uno dei pilastri di un certo cinema americano moderno, quello più indipendente e sanguigno e che non punta esclusivamente ai grandi incassi al botteghino. Il recente Gloria Bell di Sebastián Lelio ne è la dimostrazione.

Nel remake americano di Gloria dello stesso Lelio, prodotto in Cile nel 2013, infatti, Turturro e Julianne Moore interpretano due persone di mezza età con alle spalle relazioni traumatiche, che provano a rifarsi una vita e a concedersi una nuova storia d’amore, con tutte le difficoltà del caso. In un’intervista a The Independent, Turturro ha parlato del lavoro con Lelio. “Sebastián ha un approccio cechoviano, un interesse quasi scientifico per le persone e per le loro contraddizioni. È qualcosa di molto, molto raro.”

Proprio parlando delle contraddizioni dell’animo umano, a un certo punto dell’intervista il discorso si è spostato su Woody Allen e sulle nuove accuse di molestie a suo carico. All’epoca del suo Gigolò per caso (qui la nostra recensione), Turturro aveva dichiarato a Indiewire: “Sono cose successe molto tempo fa e nessuno sa come siano andate realmente. Woody è mio amico e lavora da vent’anni da quando queste cose sono finite sui giornali. È stato molto generoso con me e lavorerei ancora con lui.”

Le nuove accuse e la nascita del movimento #MeToo, però, sembrano averlo spinto nel frattempo verso altre posizioni. “Conosco Woody più professionalmente che personalmente” ha corretto il tiro Turturro. “Professionalmente, nulla da dire. Quando ho deciso di lavorare con lui, avevo l’impressione che tutta quella roba fosse stata risolta. Era tornato al lavoro negli anni Novanta. Onestamente, oggi non lo scritturerei. È un momento diverso. Non mi pento di aver lavorato con lui perché non ne sapevo nulla, ma oggi non mi sembrerebbe una buona idea.”

