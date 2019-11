John Turturro si aggiunge al cast di The Batman: sarà Carmine Falcone

La notizia ci è appena giunta ed è ufficiale: John Turturro interpreterà il boss malavitoso Carmine Falcone nel The Batman di Matt Reeves: a darne la notizia il post dello stesso attore su twitter. Stavolta sì che l'uccellino blu avrà di che parlare!

Se Robert Pattinson è ancora sorpreso di essere il prossimo Batman e Colin Farrell ha appena ricevuto gli auguri da Danny DeVito, Turturro è un attore che sa esattamente cosa vuole e, soprattutto, come rendere unica ogni sua interpretazione. Nello scherzoso tweet di seguito riportato, Turturro utilizza la battuta "You said it, man!" pronunciata da Jesus, uno dei suoi più iconici personaggi, ne Il Grande Lebowski e la flemma del personaggio non potrebbe essere più azzeccata.

Il boss della mafia Carmine Falcone fa la sua prima apparizione cinematografica grazie all'attore Tom Wilkinson in Batman Begins, diretto da Christopher Nolan nel 2005, ma nei fumetti ha una prospera carriera malavitosa che va avanti fin dal 1987, quando per primi Frank Miller e David Mazzucchelli lo inchiostrarono in Batman: Year One.

Adesso, dopo Robert Pattinson (Bruce Wayne/ Batman), Paul Dano (l'Enigmista), Colin Farrell (Pinguino), Andy Serkins (Alfred Pennyworth) e Zoë Kravitz (Batwoman), anche John Turturro si aggiunge al cast, contribuendo a definire i contorni film targato Warner Bros.

Siete curiosi di vederlo sul set? Noi di certo e, ricordate, "Nobody fucks with the Jes.. ehm! Carmine Falcone!"