John Travolta torna ai tempi di Grease: ecco la celebre danza nello spot del Super Bowl

John Travolta ha rispolverato alcuni dei suoi vecchi passi di danza in Grease con sua figlia Ella per un nuovo spot del Super Bowl. La star ha ricreato in modo impeccabile le movenze di Born to Hand Jive con la figlia che ha sostituito la co-protagonista Olivia Newton-John. Il battage commerciale intorno al Super Bowl è appena cominciato.

Secondo Bloomberg, uno spot di 30 secondi per il più grande evento sportivo degli Stati Uniti costa agli inserzionisti 5,5 milioni di dollari.

Scotts Miracle-Gro è la società che è riuscita a riportare John Travolta ai tempi di Grease. Sebbene i passi siano stati presi direttamente dal film, la musica non è degli Sha Na Na. Travolta e sua figlia ballano al ritmo di Sunday Best dei Surfaces. Padre e figlia avevano già ballato insieme la scorsa estate in onore di Kelly Preston, moglie di Travolta e madre di Ella, scomparsa lo scorso luglio.



"Il Super Bowl per me è una grande celebrazione annuale. Quando Scotts Miracle-Gro mi ha chiesto di fare una pubblicità per il Super Bowl con mia figlia ero elettrizzato, soprattutto perché ci è stato chiesto di ballare insieme. Ci siamo divertiti tantissimo ad onorare il cortile insieme a tutte quelle persone meravigliose, nel nostro Sunday Best per la domenica del Super Bowl" ha dichiarato Travolta.

La ventenne Ella Bleu Travolta ha aggiunto:"Ogni anno non vedo l'ora di guardare il Super Bowl e tutti i fantastici spot pubblicitari. Quando Scotts Miracle-Gro ha offerto a me e mio padre questa opportunità sono stato felicissimo di condividerla, esperienza straordinaria, per non parlare della danza insieme!!!".

Diverse altre star di Hollywood hanno partecipato agli spot in vista del Super Bowl.



Secondo diverse fonti, la morte della moglie avrebbe provocato l'allontanamento di John Travolta da Scientology.