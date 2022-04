John Travolta, la star di Io sono Vendetta adotta un cane in memoria di Betty White

Questa sera John Travolta torna in tv con Io sono Vendetta, il film del 2016 diretto da Chuck Russell ma più che per la sua carriera cinematografica, negli ultimi giorni l'attore sta facendo parlare di sè per il fatto di aver adottato un tenero cagnolino nel corso della cerimonia degli Oscar.

Durante le celebrazioni svolte in memoria di Betty White nel corso degli ultimi Academy Awards, la star di Greese ha notato un piccolo cucciolo tra le braccia di Jamie Lee Curtis di nome Mac N Cheese e dopo averne discusso con suo figlio, non ha potuto fare a meno di accoglierlo nella sua famiglia.

Quasi due anni fa John Travolta ha detto addio a sua moglie e dopo un periodo tanto buio, l'attore ha voluto adottare questo cagnolino e con un post su Instagram in cui lo ha presentato ai suoi follower ha voluto ringraziare l'amica e collega per averglielo presentato.

"Ben ha adottato questo cane dopo averlo visto agli Oscar durante il tributo di Betty White. Grazie Jamie Lee Curtis e Paw Works".

L'attrice dal canto suo ha ricondiviso una foto di Mac N Chesse e ha detto: "Ok. L'ULTIMA PROMETTO! Troppo bella per non essere postata. Troppo importante per non gettare un raggio di luce in più. Le persone che salvano gli animali sono dei veri eroi. Li tengono al sicuro e al caldo, ben nutriti e ben accuditi fino a quando altre persone non arrivano e offrono la loro casa, il loro cuore e il loro amore a questi esseri così preziosi. @pawworks @perfect_pet_rescue @maedayrescue Betty White ti ringrazia. Ti ringrazio. Stella McCartney ti ringrazia. John Travolta ti ringrazia. Mac N Cheese ti ringrazia. Grazie".

Tra l'altro nei giorni scorsi John Travolta ha dedicato un post a Bruce Willis, sua co-star in Pulp Fiction che ha rivelato di avere un serissimo problema di salute che gli impedisce di continuare con la sua carriera nel mondo del cinema.