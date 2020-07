John Travolta, la star presa in giro sui social per Face/Off: ecco com'è andata

Un fan ha preso di mira John Travolta sui social, pubblicando un'immagine che lo ritrae senza mascherina, citando Face/Off - Due facce di un assassino, film di John Woo nel quale Travolta ha recitato negli anni '90 al fianco di Nicolas Cage. La foto è stata pubblicata su Twitter da William Stone, con una didascalia ironica.

"Sono contento di vedere Nicolas Cage mentre indossa la maschera mentre fa shopping" scrive Stone nel post.

Per chi non ricordasse la trama di Face/Off, il film di John Woo racconta la storia dell'agente dell'FBI Sean Archer (John Travolta) catturare il suo acerrimo rivale, il criminale Castor Troy (Nicolas Cage) e assumerne l'identità per una missione molto pericolosa. Per far questo Archer 'indosserà' la faccia di Troy grazie ad una sofisticata tecnologia. Tuttavia il criminale riesce ad evadere e prenderà il suo posto, in una lotta piena d'insidie e sorprese.



Le reazioni al tweet sono ancor più esilaranti del post; diversi utenti non si sono accorti dell'ironia di Stone e l'hanno attaccato per aver scambiato Travolta per Cage, mentre altre persone si sono arrabbiate per il tempismo della battuta, visto che l'attore è rimasto vedovo da poche settimane, dopo la scomparsa della moglie Kelly Preston.

Stone ha reagito alle critiche ribattendo:"Scusate se questo sconvolge chiunque conosca qualcuno famoso la cui moglie è morta".

A settembre dello scorso anno si parlò del possibile remake di Face/Off ma per il momento non ci sono novità sull'argomento.