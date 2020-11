John Travolta e Samuel L. Jackson, le star di Pulp Fiction insieme per uno spot di Natale

John Travolta a Samuel L. Jackson si sono riuniti 26 anni dopo l'uscita di Pulp Fiction per girare lo spot natalizio di Capital One. Invece di vestire i panni dei celebri gangster, però, questa volta i due attori hanno impersonato rispettivamente Babbo Natale e un portavoce della famosa banca americana.

Nel video, che potete visionare all'interno della pagina, non mancano i riferimenti al capolavoro di Quentin Tarantino come la "Bolo tie" presente nel carrello della speso online di Babbo Natale, la stessa indossata da Vincent nella pellicola del 1994, nonché la capigliatura molto simile a quella del personaggio. Per quanto riguarda Jules Winnfield, invece, è impossibile non notare l'hamburger in bella vista sulla maglietta di Jackson con la scritta "Happy Holidays With Cheese", un'ovvia citazione al famoso dialogo sul confronto tra i fast food americani ed europei.

Sebbene quella di Pulp Fiction sia stata la loro collaborazione più iconica, non si tratta della prima volta che Jackson e Travolta condividono lo schermo dopo aver recitato nel film di Tarantino. Nel 2003 i due sono infatti apparsi in Basic, thriller diretto da John McTiernan che seguiva un agente della DEA alle prese con la misteriosa morte di quattro soldati americani in Panama.

Vi ricordiamo che Travolta questa sera fa ritorno nelle tv italiane con il film Marvel The Punisher, nel quale veste i panni del villain principale, lo spietato uomo d'affari Howard Saint.