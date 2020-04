John Travolta rinunciò a 17 milioni per un film il giorno prima delle riprese: ecco perché

Negli anni '90 grazie al successo con Pulp Fiction di Quentin Tarantino la carriera di John Travolta si impennò una seconda volta, con il cachet della star che lo seguì verso quelle nuove vette.

E quando Roman Polanski aveva in programma di realizzare un film intitolato The Double nel 1996, l'agente di Travolta negoziò una di paga di $17 milioni. Il film doveva essere un adattamento del libro di Dostoevskij, con Isabelle Adjani come co-protagonista e John Goodman in un ruolo di supporto.

La Mandalay Entertainment avrebbe dovuto produrre il film per conto della Sony Pictures, e il progetto ricevette il via libera, con le riprese fissate per l'estate del 1996 e un'uscita prevista per il 1997. Poiché Polanski stava dirigendo il film, ciò significava che questo non poteva essere realizzato in America, anche se tutte le persone coinvolte volevano girarlo lì.

La produzione acconsentì a raggiungere Polanski in Europa, ma dopo alcune riscritture del suo personaggio, Travolta colse la palla al basso e lasciò il set del film pochi giorni prima che iniziassero le riprese. Il rapporto dell'Irish Times ha suggerito che c'è stata una "lite" tra Travolta e Polanski, e E! Online, in un altro rapporto, suggerì che la lite fu per una presunta scena di nudo aggiunta successivamente, che Polanski voleva ma Travolta no: a complicare le cose, sempre E! riportò che Polanski non era esattamente un fan dell'attore.

Come riportato dalla BBC, Travolta ha poi raggiunto un accordo con le società di produzione Mandalay Entertainment e Liteoffer, mezzo decennio dopo il blocco del film. Il rapporto della BBC aggiunse un nuovo dettaglio alla vicenda, dato che a quanto pare Travolta fece causa alla Mandalay dopo che questa aveva denunciato lui per aver lasciato il set.

L'accordo è stato raggiunto alla fine, ma non sono mai stati divulgati dettagli: pare però che il caso sia stato risolto "con grande soddisfazione di tutti", come ha affermato un rappresentante di Travolta.

