John Travolta ricorda la moglie scomparsa: 'Tanti auguri, tesoro'

Era stato proprio John Travolta a dare la notizia della tragica scomparsa di Kelly Preston e ora l'attore di Hollywood torna ad onorare il ricordo della moglie e a dedicarle una foto nel giorno in cui avrebbe compiuto 58 anni.

"Tanti auguri, tesoro. Ho trovato questa foto di matrimonio di mia mamma e mio papà. Ho pensato fosse carino vederci accanto a loro", scrive Travolta su Intagram. Nell'immagine in bianco e nero sulla sinistra notiamo i genitori dell'attore nel felice giorno della loro unione e in effetti la posa rispecchia in pieno quella dei novelli sposi sulla destra.

Un commovente pensiero che l'attore ha pubblicato proprio il 13 ottobre. I due si erano sposati nel 1991 e da allora avevano costituito una solida coppia con tre figli. Purtroppo Travolta ha dovuto soffrire diverse perdite nel corso della vita: il padre, un giocatore di football semi-professionista, morì nel 1995, mentre la madre attrice e insegnante morì nel 1978; la prima moglie Diana Hyland scomparve a causa di un cancro al seno, malattia che per uno strano scherzo del destino si è portata via anche Preston. Nel 2009 il figlio Jett scomparve tragicamente, probabilmente in seguito ad una crisi epilettica.

Nell'ultimo periodo, e forse in seguito alla scomparsa della moglie, sembra che Travolta si sia allontanato da Scientology. L'attore aveva inoltre commosso i fan con un video in cui balla con la figlia Ella Travolta, in ricordo della madre.