John Travolta con Quentin Tarantino per The Movie Critic: riunione dopo Pulp Fiction?

Quentin Tarantino ha confermato che The Movie Critic sarà il suo ultimo film per il cinema, e a giudicare dalle indiscrezioni relative al casting il progetto appare sempre più simile un 'giro di saluti' prima dell'addio.

Stando a quanto fatto circolare dal noto insider Jeff Sneider, infatti, Quentin Tarantino avrebbe cercato John Travolta per un ruolo in The Movie Critic: se l'affare dovesse andare in porto, allora per l'autore sarebbe la seconda reunion targata Pulp Fiction, dopo il ruolo già offerto a Samuel L Jackson per The Movie Critic. Da notare anche che, sempre secondo Sneider, il cast del film sarebbe già stato completato, ma non è stato ancora ufficializzato nulla a causa degli scioperi: una volta che questi saranno terminati, la stampa e il pubblico saranno resi ufficialmente partecipi delle decisioni prese a porte chiuse dall'autore (sempre secondo le ultime indiscrezioni, il protagonista di The Movie Critic dovrebbe essere Paul Walter Hauser).

Ricordiamo che in precedenza si era parlato anche di un possibile cameo di Bruce Willis in The Movie Critic, con Tarantino che avrebbe addirittura cercato l'appoggio della famiglia dell'attore, da tempo malato, per poter inserire nel film una scena che renda omaggio alla sua carriera. Se le stelle finiranno con l'allinearsi a dovere, dunque, The Movie Critic includerà John Travolta, Samuel L. Jackson e Bruce Willis, riunendo dunque la maggior parte dei protagonisti di Pulp Fiction: se davvero di ultimo film si tratterà, allora molto probabilmente sarà un ultimo film a dir poco ambizioso...almeno stando alle ultime indiscrezioni.

