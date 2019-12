John Travolta è pronto a lavorare di nuovo con Quentin Tarantino

John Travolta e Quentin Tarantino sono stati fotografati insieme questa settimana durante una celebrazione per il contendente all'Oscar C'era una volta a Hollywood" a Los Angeles (trovate la foto in calce).

Naturalmente, i fan di Pulp Fiction si sono chiesti se l'acclamato autore e la star potranno mai riunirsi in futuro per un nuovo progetto, e in un'intervista con Deadline la domanda è stata proprio questa. L'attore a quanto pare non esiterebbe qualora gli si presentasse l'occasione, anche se ha sottolineato che una collaborazione con Tarantino non potrebbe mai essere forzata.

"Mi piacerebbe molto", ha detto Travolta. “Questi grandi registi ti assumono perché il 90% del loro lavoro viene svolto quando ti scelgono. Perché credono che tu sia la persona più giusta, quindi non vorrai mai forzare qualcosa che non è organico. Guarda quanto Quentin ha combattuto per avermi in Pulp Fiction. Questo ragazzo ha messo la sua reputazione, la sua carriera in gioco perché aveva fiducia in me. Bisogna dare a questi autori il loro margine di manovra e non forzare quella mano."

La carriera di Travolta è tornata alla ribalta dopo che Tarantino lo ha scelto come Vincent Vega in Pulp Fiction. Il film ha vinto la Palma d'oro al Festival di Cannes e ha assegnato a Travolta una nomination all'Oscar come miglior attore, la seconda della sua carriera dopo La Febbre del Sabato Sera.

Ricordiamo che Tarantino pare essere deciso a completare il suo piano ampiamente anticipato e ritirarsi dalla regia dopo il suo prossimo film, il decimo. Al momento non ci sono notizie sul progetto, quindi vi rimandiamo all'Everycult su Pulp Fiction, all'Everycult su Bastardi Senza Gloria, ad un saggio sulle migliori tre scene di C'Era Una Volta a Hollywood e ad uno speciale sui migliori film di Quentin Tarantino.