John Travolta, un post speciale per l'ultimo film della moglie Kelly Preston

John Travolta ha ricordato affettuosamente l'ultimo ruolo cinematografico della moglie, Kelly Preston, scomparsa prematuramente il 12 luglio 2020, pubblicando su Instagram il trailer di Off The Rails. L'attore ha dedicato un pensiero a Preston pubblicizzando il suo addio sul grande schermo, diretto da Jules Williamson.

"Off The Rails è l'ultimo film di Kelly. Era molto orgogliosa di questo e di tutto il meraviglioso con cui aveva avuto modo di lavorare" ha scritto Travolta nel post.

La figlia ventunenne Ella ha commentato con tre cuori sotto al video pubblicato dal padre; Ella e John Travolta ballarono insieme in ricordo della madre nell'autunno 2020.



Off The Rails ha debuttato nelle sale cinematografiche USA venerdì, e comprende nel cast anche Jenny Seagrove, Sally Phillips, Elizabeth Dormer-Phillips, Ben Miller, Franco Nero e Judi Dench.

Kelly Preston interpreta una donna americana di nome Cassie, una delle tre amiche che si avventura in un viaggio in Europa per onorare il desiderio di una loro amica deceduta recentemente. Insieme a loro si aggrega anche la figlia adolescente.Lo scorso anno si parlò di un allontanamento di John Travolta da Scientology dopo la morte della moglie; Kelly Preston non tornò più a recitare dopo la conclusione delle riprese di Off The Rails.

Diretto da Jules Williamson, Off The Rails è scritto da Jordan Waller, e le riprese si sono svolte da febbraio 2019 in poi. Kelly Preston è scomparsa a 57 anni a causa di un cancro al seno.

Nel corso della sua carriera ha recitato in film come Mischief, Jerry Maguire, Gioco d'amore, Una ragazza e il suo sogno e Death Sentence.