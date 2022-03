John Travolta pilota provetto: adesso ha anche la licenza per i 737

Che John Travolta oltre ad essere un grande interprete anche sia un abile pilota lo abbiamo sempre saputo, ma ora l'attore di Grease e Pulp Fiction sembra aver ottenuto una nuova patente, quella per il Boeing 737.

Non saremo più in lockdown, ma c'è chi non riesce proprio a smettere di essere produttivo nemmeno con meno ore al giorno a disposizione da dedicare a questo o quell'altro progetto.

Nel caso di John Travolta, il tutto si traduce in una nuova patente aerea.

L'attore sessantottenne, la cui passione per il pilotare velivoli vari è ormai nota ai più, ha aggiunto ancora un'altra categoria a quella degli aerei che è in grado di portare.

Si tratta del Boeing 737, come ci comunica lui stesso su Instagram in un video in cui posa proprio davanti all'aereo in questione.

"Ok, questo è un momento di grande orgoglio per me" lo sentiamo dire "In aggiunta alle mie patenti per i 747 e i 707, adesso ho appena ricevuto anche quella per il 737. È andata molto bene, e ho voluto condividere questo momento con voi".

Travolta si può definire un pilota provetto fin da quando era ancora poco più che ventenne, e possiede diversi aeroplani (incluso un Boeing 707-138 che tiene al sicuro nel garage/hangar della sua villa in Florida).

