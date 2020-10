John Travolta, la morte di Kelly Preston lo ha allontanato da Scientology?

Dopo la morte di Kelly Preston, John Travolta avrebbe deciso di abbandonare Scientology, l'organizzazione pseudoreligiosa che si basa sull'insieme delle credenze e pratiche ideate da L. Ron Hubbard.

A riferirlo è un ex membro di questa "setta" attraverso le pagine dell'autorevole Daily Mail. Jeffrey Augustine avrebbe infatti visto nelle parole di ringraziamento dell'attore nei confronti di medici e infermieri per ciò che avevano fatto per sua moglie, come un monito del suo allontanamento da Scientology. Questa organizzazione è da sempre contraria all'uso della chemioterapia e, la Preston nel tentativo di vincere la sua battaglia contro il cancro si sarebbe chiaramente sottoposta a questo tipo di cura.

In generale già tempo si parla dell'allontanamento di John Travolta e la sua famiglia da questa organizzazione. In molti ricorderanno sicuramente le polemiche scaturite dalla morte del primogenito della coppia che affetto da autismo (sindrome che Scientology nega) aveva sbattuto il capo nella vasca da bagno durante una crisi epilettica. Allora si era ipotizzato che il ragazzo avesse smesso di prendere i farmaci anticonvulsioni perché la setta era contraria al suo utilizzo. Pubblicamente Travolta e la moglie raramente si erano esposti su questa triste vicenda, limitandosi a dire che principi di Scientology permettono loro di vivere una vita più felice e pacifica e ad essere maggiormente in armonia con gli altri.

Con lo scopo di onorare la memoria della Preston, John Travolta ha pubblicato sui social il tenero video di un ballo con sua figlia, che ha fatto commuovere tutti i fan della coppia.