John Travolta e sua moglie Kelly Preston ricordano il figlio scomparso

John Travolta e la moglie Kelly Preston hanno ricordato con dei post pubblicati sui propri social network il figlio Jett, che questa settimana avrebbe compiuto 28 anni.

Il figlio della star di Pulp Fiction e La Febbre del Sabato Sera era affetto da autismo e veniva a mancare nel 2009 durante una vacanza alle Bahamas con la sua famiglia. Il suo corpo fu ritrovato nel bagno del resort dove la famiglia travolta albergava, e ad aggiungere una nota d'amarezza a questa terribile storia il dettaglio che le dinamiche della tragedia non furono mai chiarite del tutto.

In calce all'articolo potete trovare i commoventi post di entrambi i genitori, ognuno dei quali ha optato per una foto personale da allegare. Travolta, che ha pubblicato una foto in bianco e nero in cui si scambia un dolce sorriso col ragazzo, scomparso a diciassette anni, in una vecchia intervista con US Weekly descrisse l'accaduto come "la cosa peggiore che mi sia mai capitata". Chiamò suo figlio Jett per via della sua grande passione per gli aerei.

"Mio figlio Jetty era una delle anime più giocose e meravigliose che si potessero incontrare" scrive invece la madre del ragazzo. "Amate tutti coloro che soffrono di autismo e che hanno bisogni speciali in tutto il mondo...".

