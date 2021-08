John Travolta, la nuova intervista è commovente: Ho dovuto parlare di morte con mio figlio

John Travolta ha dovuto affrontare una discussione molto difficile col suo figlio più piccolo dopo la morte della moglie Kelly Preston, scomparsa l'anno scorso a causa di un tumore al seno.

Durante un'apparizione in Hart to Heart, il talk show Peacock di Kevin Hart, l'attore di Pulp Fiction di Quentin Tarantino e Blow Out di Brian De Palma ha rivelato ciò che ha detto a suo figlio, Ben, dopo che il bambino di 10 anni gli aveva confessato di aver paura che anche suo padre potesse morire come sua madre. "Ben un po' di tempo fa mi ha detto: 'Poiché la mamma è morta, temo che lo morirai anche tu'", ha raccontato John Travolta. "Io gli ho detto, 'Beh, è ​​una cosa molto diversa.' E gli ho spiegato le differenze tra me e quello che è successo a sua madre."

Kelly Preston è morta nel luglio 2020 dopo una battaglia di due anni contro il cancro. Aveva 57 anni. Oltre a Ben, Kelly e John, che si sono sposati nel 1991, hanno avuto anche una figlia Ella, 21 anni. Erano anche i genitori di Jett, morto nel 2009 a 16 anni a seguito di un incidente durante una vacanza John Travolta ha continuato: "Gli ho detto: 'Sai, Ben, tu vuoi sempre la verità quindi ti dirò la verità sulla vita. Nessuno sa quando moriremo. Tuo fratello Jett se n'è andato a 16 anni. Era troppo giovane. Tua madre se n'è andata a 57 anni. Anche lei era troppo giovane. Ma chi può dirlo? Io potrei morire domani. Potresti. Chiunque può morire domani. L'importante è stare vicino alle persone importanti della tua vita. Bisogna fare del proprio meglio per considerare questa cosa come parte della vita."

Nell'anno successivo alla morte della moglie, John Travolta ha spesso reso omaggio a Kelly Preston su Instagram. Lo ha fatto di recente durante la festa della mamma, scrivendo: "Cara Kelly, hai portato nella mia vita tre dei bambini più meravigliosi che abbia mai conosciuto. Grazie. Ti amiamo e ci manchi".