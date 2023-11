John Travolta: 'Ho rischiato di morire, quell'esperienza ha ispirato un film'

Il nuovo cortometraggio Disney con protagonista John Travolta debutterà su Disney+ il prossimo primo dicembre 2023. L’attore ha rivelato di aver avuto voglia di partecipare a un adattamento del racconto da quando letto la storia originale scoprendo di aver avuto, nella sua vita, un’esperienza molto simile a quella raccontata.

Dopo aver parlato di come John Travolta si sia preparato per il suo ruolo in Pulp Fiction, torniamo a parlare dell’attore per riportare le sue parole riguardo il nuovo cortometraggio Disney che lo vede protagonista.

L’opera è la trasposizione del racconto The Sheperd di Frederick Forsyth e porterà sullo schermo le vicende di un giovane pilota, interpretato da Ben Radcliffe, che si trova improvvisamente in pericolo di vita quando la radio e l’elettricità del suo aereo smettono di funzionare.

John Travolta, il cui misterioso personaggio aiuterà il protagonista nella vicenda, ha raccontato, durante un incontro tenuto a Londra, di aver vissuto davvero un’esperienza del tutto simile: “Il retroscena dietro il progetto è che, prima di scoprire il libro, ho sperimentato un guasto elettrico totale, non su un caccia, ma su un jet aziendale, sopra Washington DC. Così, quando ho letto il libro, la storia mi ha emozionato ancora di più a causa di questa esperienza che avevo vissuto personalmente. Sapevo cosa si provava a pensare di stare per morire, perché avevo due buoni motori a reazione, ma non avevo strumenti, né eletricità e ho pensato che fosse finita, proprio come questo ragazzo, ritratto così bene da Ben Radcliffe. Ha catturato la disperazione del quando si pensa che si stia per morire”.

Travolta ha inoltre rivelato di aver avuto l’idea di essere il protagonista della storia ben trent’anni fa, dovendo però oggi arrendersi all’età e al fatto che non sia più quello il ruolo che gli potesse spettare.

In attesa di poter vedere The Sheperd su Disney+, vi lasciamo alla notizia che John Travolta ha ottenuto una licenza per pilotare i 737.